Общество

Лучших педагогов и воспитателей наградили в Пскове

Итоги городского этапа всероссийского конкурса «Учитель года - 2022» и «Воспитатель года - 2022» подвели в Пскове. Об этом глава города Елена Полонская сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Елена Полонская / «ВКонтакте»

«Работа педагога непроста, требует огромных душевных затрат, самоотдачи. Ежедневно своим кропотливым трудом педагоги подтверждают свое мастерство. Конкурс с богатой историей, в этом году он проводился в 31-й раз», - отметила Елена Полонская.

В этом году участие в городском этапе конкурса приняли 20 учителей и 14 воспитателей.

«Конкурсанты максимально раскрыли свой потенциал, продемонстрировали способности, эрудицию. Уверена, что жюри справедливо определило призеров. Теперь честь Пскова им предстоит защитить на следующих этапах», - добавила глава города.

Победу в конкурсе «Учитель года» одержала преподаватель истории и обществознания школы №18 Анна Тарасова. На втором месте - учитель русского языка и литературы из Псковского педагогического комплекса Виктория Дмитриева. Третью позицию заняла педагог по английскому языку школы №13 Татьяна Филиппова.

Среди воспитателей лучшей стала логопед детского сада №32 Ирина Веселова. Второй стала воспитатель из детского сада №35 Ирина Петрова. На третьем месте - воспитатель из детского сада №31 Татьяна Бондарева.

«Прошу не огорчаться тех, кто не победил. Вы все талантливы и успешны. Ваше участие – это уже победа. А я желаю каждому удачи, успехов, хорошего настроения. И, конечно же, поздравляю женщин-педагогов с наступающим женским праздником!» - добавила Елена Полонская.