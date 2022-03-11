Общество

Главврач кожно-венерологического диспансера награждена почетной грамотой губернатора

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поздравила с юбилеем главного врача кожно-венерологического диспансера Псковской области Надежду Кирпичеву.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Вера Емельянова отметила большой вклад специалиста в работу медицинского учреждения, а также вручила почетную грамоту губернатора Псковской области за многолетний добросовестный труд и заслуги в сфере здравоохранения региона.

Почетную грамоту комитета по здравоохранению Псковской области в честь праздника также вручила его председатель Марина Гаращенко.

В ответном слове Надежда Кирпичева поблагодарила Веру Емельянову и Марину Гаращенко за поздравление и высокую оценку профессиональной деятельности.

Отметим, Надежда Кирпичева в 1981 году окончила Смоленский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», после чего была принята в Псковский областной кожно-венерологический диспансер для прохождения интернатуры. Затем работала в должности врача дерматовенеролога.

С 1986 по 1988 годы специалист прошла клиническую ординатуру по кафедре кожно-венерических болезней при Ленинградском санитарно-гигиеническом медицинском институте. С 1995 года и по настоящее время занимает должность главного врача диспансера.