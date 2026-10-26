Возрастную дискриминацию запретили, а она сменила язык: почему большинство работодателей признаёт возраст проблемой

Законодательно неравенство по возрасту давно запрещено, но на рынке труда оно продолжает действовать — просто без упоминания в документах. Почему опытный специалист проигрывает не более молодому коллеге, а чужому предубеждению?

Как пояснил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, формально возрастную дискриминацию у нас запретили давно, но в реальности она никуда не делась, просто сменила язык.

Исследование сервисов Работа.ру и СберПодбор, июль 2026 года, более 300 компаний по всей стране. Абсолютный лидер среди скрытых барьеров при найме – это возраст. 63% работодателей признали, что «слишком возрастной соискатель» для них проблема. На втором месте токсичность, 52%. На третьем — негативные отзывы с прошлой работы, 48%. Вот и получается, что опытный человек конкурирует не с молодым, а с предубеждением. И проигрывает.

Эксперт отмечает, что в этой ситуации особенно тяжело женщинам. По оценке HR-экспертов, до 90% россиянок старше 45 лет сталкиваются с отказами при трудоустройстве. Причём это касается и тех, у кого не было перерывов в стаже. Просто возраст. Для соискателей старше 55 лет цифры чуть мягче, но всё равно чудовищные: до 45% отказов именно из-за возраста.

«Как это выглядит на практике? К примеру, 47-летняя Наталья из Подмосковья ищет работу три года. Она уверена, что её резюме часто даже не открывают. А если приглашают на собеседование, отказывают под предлогом «слишком высокой квалификации». То есть опыт превращают в недостаток. Женщина оказывается в ловушке: для одних вакансий она слишком возрастная, для других слишком опытная», — отметил Яков Якубович.

По словам эксперта, работодатель боится не возраста как такового. Он опасается, что человек будет дороже, что он не впишется в «молодой дружный коллектив», что он будет спорить, проявлять излишнюю нелояльность и негибкость, поучать других работать. Хотя кадровый дефицит в массовых и рабочих специальностях ожидают 59% компаний. Работа.ру называет это парадоксом: компании, которые первыми откажутся от возрастных стереотипов, получат доступ к более широкому пулу талантов. В условиях конкуренции за персонал это уже не этика, а стратегическое преимущество, пишет RuNews24.ru.