 
Общество

Возрастную дискриминацию запретили, а она сменила язык: почему большинство работодателей признаёт возраст проблемой

0

Законодательно неравенство по возрасту давно запрещено, но на рынке труда оно продолжает действовать — просто без упоминания в документах. Почему опытный специалист проигрывает не более молодому коллеге, а чужому предубеждению?

Как пояснил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, формально возрастную дискриминацию у нас запретили давно, но в реальности она никуда не делась, просто сменила язык.

Исследование сервисов Работа.ру и СберПодбор, июль 2026 года, более 300 компаний по всей стране. Абсолютный лидер среди скрытых барьеров при найме – это возраст. 63% работодателей признали, что «слишком возрастной соискатель» для них проблема. На втором месте токсичность, 52%. На третьем — негативные отзывы с прошлой работы, 48%. Вот и получается, что опытный человек конкурирует не с молодым, а с предубеждением. И проигрывает.

Эксперт отмечает, что в этой ситуации особенно тяжело женщинам. По оценке HR-экспертов, до 90% россиянок старше 45 лет сталкиваются с отказами при трудоустройстве. Причём это касается и тех, у кого не было перерывов в стаже. Просто возраст. Для соискателей старше 55 лет цифры чуть мягче, но всё равно чудовищные: до 45% отказов именно из-за возраста.

«Как это выглядит на практике? К примеру, 47-летняя Наталья из Подмосковья ищет работу три года. Она уверена, что её резюме часто даже не открывают. А если приглашают на собеседование, отказывают под предлогом «слишком высокой квалификации». То есть опыт превращают в недостаток. Женщина оказывается в ловушке: для одних вакансий она слишком возрастная, для других слишком опытная», — отметил Яков Якубович.

По словам эксперта, работодатель боится не возраста как такового. Он опасается, что человек будет дороже, что он не впишется в «молодой дружный коллектив», что он будет спорить, проявлять излишнюю нелояльность и негибкость, поучать других работать. Хотя кадровый дефицит в массовых и рабочих специальностях ожидают 59% компаний. Работа.ру называет это парадоксом: компании, которые первыми откажутся от возрастных стереотипов, получат доступ к более широкому пулу талантов. В условиях конкуренции за персонал это уже не этика, а стратегическое преимущество, пишет RuNews24.ru.

«Что делать? Я вижу три вещи. Первое: перестать писать в вакансиях «молодой коллектив», если вы на самом деле готовы смотреть на навыки. Второе: аудит зарплатных сеток, потому что часто «слишком опытный» означает «слишком дорогой», и это надо называть вслух. Третье: учить HR-специалистов распознавать эйджизм в себе. Пока 63% компаний честно признаются в предубеждении, никакие законы не помогут», — резюмировал Яков Якубович.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026