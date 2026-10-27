В России увеличили число бюджетных мест на некоторые специальности

Увеличен объем бюджетных мест в российских вузах по конкретным группам специальностей, направленным на обеспечение технологического лидерства страны, сообщили в Минобрнауки РФ.

Координационный совет при правительстве РФ одобрил объем и структуру контрольных цифр приема на 2027/28 учебный год. Распределение мест между вузами пройдет на конкурсной основе до 29 декабря.

«С учетом прогноза Минтруда России и итогов приемной кампании 2026 года увеличен объем бюджетных мест по конкретным группам специальностей, направленным на обеспечение технологического лидерства», - говорится в сообщении в официальном канале Минобрнауки РФ на платформе «Макс».

Уточняется, что на машиностроении количество мест увеличено на 516, на информатике и вычислительной технике - на 290, на клинической медицине - на 283, на ядерной энергетике - на 241, пишет РИА Новости.

Кроме того, объем бюджетных мест увеличен по таким группам специальностей, как информационная безопасность (на 236 мест), прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (на 181 место), техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (на 124 места), а также техника и технологии наземного транспорта (на 96 мест).