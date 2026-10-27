Михаил Ведерников: У отца Олега Тэора была особая миссия

Особой миссией Почётного гражданина города Пскова, митрофорного протоиерея Олега Тэора являлась поддержка военнослужащих. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

«За более чем полвека искреннего служения Богу он внёс неоценимый вклад в возрождение духовной жизни на Псковской земле. С именем отца Олега связано восстановление святынь, и в первую очередь – воинского храма Александра Невского, настоятелем которого он преданно трудился более тридцати лет. Особой миссией отца Олега была духовная поддержка защитников Отечества. Он духовно окормлял наших воинов и вместе с ними прошёл через испытания в "горячих точках"», - сообщил Михаил Ведерников.

Он отметил, что многолетние труды и плодотворное служение Олега Тэора были отмечены высокими церковными, государственными и общественными наградами.

«Мне посчастливилось лично знать отца Олега. Его искренняя вера, мудрость, твёрдость убеждений и деятельная любовь к людям неизменно вызывали огромное уважение. Светлая память об отце Олеге навсегда останется в наших сердцах», - заключил губернатор.

Напомним, отпевание митрофорного протоиерея Олега Тэора состоится 29 октября по окончании Божественной литургии в воинском храме святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова.