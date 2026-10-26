Детский сад «Сказка» в Пушкиногорском округе открылся после капремонта

Детский сад «Сказка», построенный в 1979 году, вновь распахнул свои двери в Пушкиногорском муниципальном округе после длительного капитального ремонта. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Этот долгожданный момент стал возможным благодаря участию нашего округа в Федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий" и совместным усилиям многих людей, которые, несмотря на все трудности реализации проекта, смену подрядчиков и взысканию с недобросовестных подрядчиков штрафов и пени, завершили работы и получили обновленное здание и новыми инженерными сетями тепло-водо-энергоснабжения, водоотведения, ярким фасадом и входными группами, светлыми детскими спальнями и современными игровыми, качественно оборудованными пищеблоком и прачечной», - отметила Оксана Филиппова.

Общая стоимость ремонтных работ по проекту - порядка 96 миллионов.руб. Кроме того, более 14 миллионов рублей потрачено на приобретение мебели и оборудования - теперь у детей появились новые игровые зоны, кровати, шкафы, столы и стулья, а у сотрудников - возможность пользоваться новым оборудованием: пищеблок и прачечная полностью укомплектованы электроплитами, холодильниками, пекарскими шкафами, стиральными и сушильными машинами.

Для проведения занятий и праздничных мероприятий помощниками воспитателям станут новые музыкальные детские инструменты, акустические системы и светомузыка. Полностью укомплектован и медицинский кабинет, оборудованы кабинеты логопеда и педагога-психолога, смонтирована пожарная сигнализация и ограждение.

Не остался в стороне и муниципальный бюджет: дополнительно выделили учреждению пять миллионов 200 тысяч рублей на приобретение детских игровых площадок, монтаж системы видеонаблюдения (камеры установлены по всему периметру здания и внутри здания), приобретение нового постельного белья, занавесок, ковровых покрытий и посуды.