Общество

Какие бонусы предлагают сотрудникам работодатели Псковской области, показало исследование

За несколько недель марта работодатели Псковской области опубликовали более 1 100 вариантов трудоустройства. Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали вакансии Псковской области и выяснили, как и чем работодатели привлекают соискателей на свои вакансии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Один из бонусов для будущих сотрудников, который упоминаются в вакансиях работодателей Псковской области – это скидки на продукцию компании. Такие предложения можно найти в самых разных сферах и профессиях: продавец-консультант, инженер-химик, офис-менеджер. Чаще всего такой бонус предлагают компании из сферы ритейла и медицины.

«Достаточно популярны в качестве бонусов от работодателей занятия спортом и компенсация расходов для работников, посещающих спортзал. Интересно, что данные бонусы чаще встречаются в рабочих вакансиях: сотрудник склада, слесарь КИПиА, инженер-технолог, токарь», - отмечается в исследовании.

Также есть предложения на рынке труда с гарантией бесплатных обедов или компенсацией питания работникам. При этом бесплатные обеды работодатели предлагают не только рабочим, которые обычно длительное время находятся на производстве, но и офисным работникам: инженер-эколог, медицинский представитель, официант.

Не менее распространенная льгота со стороны компаний – санаторный отдых. Чаще всего подобный бонус можно встретить в вакансиях промышленных, нефтегазовых, строительных компаний и госсектора: аккумуляторщик, спасатель, помощник машиниста тепловоза.

Возможность бесплатно совершенствовать английский язык также достаточно часто встречается в вакансиях Псковской области – около 30 упоминаний. Интересно, что большинство компаний относятся к сфере IT: тестировщик WEB-приложений, специалист по тестированию игр, middle project manager.

«Не самый распространенный вид бонуса, но который очень многие хотели бы иметь в доступе (порядка 25% опрошенных жителей Псковской области по данным hh.ru) – бонус ДМС и доступ к телемедицине. С начала марта в вакансиях есть подобная льгота для сотрудников: клиентский менеджер прямых продаж, производитель работ, ведущий консультант», - подчеркнули аналитики.

Бесплатное или оплачиваемое обучение, а также наставничество на время стажировки есть в вакансиях местных работодателей: юрисконсульт, главный врач, преподаватель английского языка для детей.

Ряд работодателей (более 150 вакансий) также предлагают работу рядом с домом и чаще всего такой бонус встречается в сфере продаж: автокурьер, мерчендайзер–грузчик.

Некоторые компании предлагают подарки, в том числе на Новый год и на дни рождения. Чаще всего встречаются компании из сферы продаж: управляющий магазина, продавец-кассир.

Также возможна доставка до места работы транспортом работодателя. Данный бонус встречается в различных сферах и вакансиях: инженер-метролог, менеджер по снабжению, администратор базы отдыха.