Общество

Сгоревшие сараи на улице Гоголя в Пскове просят снести из-за нашествия бездомных

Снести пострадавшие при пожаре сараи на улице Гоголя, 7б в Пскове просит местная жительница. Об этом сообщила глава города Елена Полонская.

Фото: страница Елены Полонской «ВКонтакте»

«В начале марта здесь произошло возгорание. Постройки горели в близости от жилых домов. Тогда пожарные подразделения среагировали вовремя, трагедии не произошло! Сейчас местные жители очень обеспокоены и просят убрать опасные постройки. Одна из причин - частое появление здесь лиц без определенного места жительства, которые могут иметь причастность к поджогам», - написала Елена Полонская на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава города приняла обращение в работу. «На УГХ Пскова (управлении городского хозяйства администрации Пскова - ред.) составим заявку с предложением снести заброшенные постройки на улице Гоголя», - заверила она.