США рассматривают вопрос отключения России от GPS - Роскосмос

США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационных системы GPS, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», - цитирует его РИА Новости.
При этом Дмитрий Рогозин уточнил, что «напрягаться» по этому поводу не стоит, так как каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая в этом случае продолжит работать.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. О ее проведении объявил президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.