Общество

Омбудсмен и прокурор посетили псковскую колонию после жалоб осужденных

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и прокурор региона Иван Грибов посетили псковскую колонию после жалоб осужденных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

Фото: уполномоченный по правам человека Псковской области Дмитрий Шахов

В проверке ФКУ ИК-2 также принял участие временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Алексей Емельянов. В настоящее время в этой колонии отбывают наказание по решению суда около 250 человек, в том числе 17 иностранцев.

Проверяющие посетили помещения штрафного изолятора, жилые помещения отрядов, помещения пищеблока, медицинской части и производственной зоны, где трудятся осужденные. Особое внимание во время визита уделили соблюдению прав и законных интересов осужденных, санитарному состоянию помещений, в которых они содержатся, организации питания, медицинскому обеспечению и соответствию условий отбывания наказания законодательству России.

Дополнительно региональный омбудсмен Дмитрий Шахов и прокурор области Иван Грибов посетили специализированный магазин на территории колонии, где проверили наличии товаров, в том числе первой необходимости, а также цены на указанные товары. Товары, которые в настоящее время пользуются повышенным спросом в России, в полном ассортименте присутствуют в достаточном количестве на полках магазина, а цены соответствуют, сложившемуся уровню цен на территории Псковской области.

В связи с наличием жалоб от находящихся в местах лишения свободы, Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов отдельно проверил порядок направления в закрытых конвертах, без цензуры, со стороны администрации учреждения ИК-2 писем и обращений осужденных в надзорные органы, органы государственной власти,федеральному и региональному уполномоченным по правам человека.

«По итогам посещения были проанализированы недостатки служебной деятельности администрацией Исправительной колонии №2 УФСИН России по Псковской области, отмеченные проверяющими, и выработаны совместные решения и сроки по их устранению», - заключил Дмитрий Шахов.