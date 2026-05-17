Семинар по созданию условий для инклюзивного голосования провели в Псковской области

В рамках подготовки к Единому дню голосования 2026 года Избирательная комиссия Псковской области провела семинар, посвященный обеспечению равных возможностей для избирателей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие прошло в сотрудничестве с директором Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих имени А.А. Бологова Екатериной Ануфриевой. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Псковской области. 

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области/ канал Max

Председатель региональной комиссии Игорь Сопов подчеркнул значимость комплексного подхода к организации выборов, направленного на создание комфортной среды для всех граждан, а также рассказал о мерах, принимаемых для реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Среди ключевых направлений:

- оборудование места для голосования;
- использование луп Френеля для слабовидящих и тифломаркеров для незрячих избирателей;
- установка на 4-х специализированных участках в Пскове и Великих Луках систем звукоусиления для слабослышащих;
- организация взаимодействия со службами социального такси для доставки избирателей с ОВЗ;
- информационные материалы шрифтом Брайля;
- возможность использования цифрового сервиса «Волонтеры на выборах» через личный кабинет на Госуслугах.

Екатерина Ануфриева поделилась опытом эффективного информирования людей с ограниченными возможностями здоровья и подчеркнула важность соблюдения этических норм при взаимодействии с ними.

Информация будет применяться при обучении членов УИК и при работе на избирательных участках.

