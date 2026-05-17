19 ведущих экспертов выступят на IV Форуме территориальных избирательных комиссий в Пскове

На IV Форуме территориальных избирательных комиссий в Пскове выступят 19 ведущих экспертов и практиков, которые поделятся своим опытом, расскажут о самых интересных и эффективных подходах в организации избирательных кампаний. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

«Вас ждут живые кейсы, обсуждение актуальных вопросов и возможность задать свои. Это отличная возможность обменяться мнениями, узнать о новых тенденциях и расширить круг профессиональных контактов», - отметили организаторы.

Напомним, что на форум соберутся представители территориальных избирательных комиссий субъектов Российской Федерации 21 и 22 мая.