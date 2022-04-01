СМИ: Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет

Михаил Ведерников сообщил о похоронах пяти военнослужащих из Псковской области

Стратегию развития активного долголетия в регионах обсудили в Совете Федерации

Михаил Ведерников сообщил о строящемся для Псковской области пассажирском судне

Ремонт дорог и благоустройство в Пскове: планы на 2022 год. ИНФОГРАФИКА

Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области в 2021 году

Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области в 2021 году

Общество

Ремонт дорог и благоустройство в Пскове: планы на 2022 год. ИНФОГРАФИКА

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

В 2022 году в Пскове продолжатся ранее начатые и стартуют новые дорожные ремонты, будут проводиться работы по благоустройству. Псковская Лента Новостей собрала данные о предстоящем ремонтно-строительном сезоне. Ремонт дорог и благоустройство в Пскове: планы на 2022 год. ИНФОГРАФИКА