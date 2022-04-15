Общество

Зампредседателя Контрольно-счетной палаты Пскова стала Елена Колесникова

Елену Колесникову назначили на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова. Об этом с очередной 64-й сессии городской Думы шестого созыва, которая проходит сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На сессии присутствовали 23 депутата из 25. За назначение Елены Колесниковой на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова проголосовали 22 парламентария, один оказался против.

Напомним, должность председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова занимает Ирина Стаканова.