Общество

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов псковского журналиста Алексея Семенова

Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, псковского журналиста Алексея Семенова*. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщают российские СМИ и телеграм-каналы.

По сообщению РИА Новости, в реестр также включены политолог Екатерина Шульман*, журналист Юрий Дудь*, карикатурист Сергей Елкин* и еще пять человек.

Напомним, Алексей Семенов - поэт, писатель, журналист, в последние годы публиковался в издании «Псковская губерния».

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.