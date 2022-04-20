Общество

Работу инфекционной службы Псковской области изучают эксперты Минздрава

В Псковской области работает группа специалистов Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России. Визит в регион состоялся в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Эксперты посетили региональные Центры СПИД, филиалы областной инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках и Псковскую городскую поликлинику № 3. Предварительные итоги работы федеральных специалистов в регионе и оценка деятельности профильных служб были рассмотрены на совещании 21 апреля.

Руководитель федеральной делегации, глава центра эпидемически значимых инфекционных болезней НМИЦ ФПИ Александр Дмитриев обратил внимание на существенные изменения в инфраструктуре и организации работы инфекционной службы в Псковской области. В рамках модернизации они достигли высокого уровня. Отмечен и грамотный подход в части оказания помощи пациентам. «Работа проведена колоссальная. И сделано все не для пиара, а, действительно, в целях реорганизации работы службы», — сказал специалист.

Представители НМИЦ ФПИ обратили внимание на то, что Псковская областная инфекционная клиническая больница должна стать не только клиническим, но и методическим профильным центром региона, осуществляя контроль за амбулаторной работой в муниципалитетах.

В рамках совещания обсуждалась деятельность отдельных блоков инфекционной службы. Оценили гости и работу областного Центра профилактики и борьбы со СПИДом. Высокую квалификационную позицию региональный профильный Центр занимает уже несколько лет, подчеркнул Александр Дмитриев.

Участники совещания также затронули перспективные направления развития инфекционной службы в регионе и вопросы оптимизации службы в части лабораторных и иных исследований.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова поблагодарила участников делегации за внимательное отношение к Псковской области и помощь в совершенствовании инфекционного звена регионального здравоохранения.