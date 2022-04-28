Общество

В Псковской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области на 16-й неделе 2022 года по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 1,2% и составила 52,29 на 100 тысяч населения, зарегистрировано 3274 случая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже недельного порогового уровня по населению в целом на 41,3%, отметили в Роспотребнадзоре.

По Псковской области превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной группе от 15 лет и старше – на 18% (23,13 на 100 тысяч населения, 1221 случай).

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 2,9% (71,0 на 100 тысяч населения, зарегистрировано 1498 случаев)

Заболеваемость ОРВИ в Пскове ниже еженедельного порогового уровня по населению в целом на 20,1%, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

По Пскову ни в одной из возрастных групп превышение эпидпорога не зарегистрировано. За неделю госпитализировано 28 человек, количество госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 4 человек (на 12,5%). Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 0,86%.

На 21 апреля 2022 года в связи заболеваемостью ОРВИ в области была закрыта группа в 1 ПТУ, добавили в Роспотребнадзоре.