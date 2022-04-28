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Общество

Еще 46 человек заразились коронавирусом в Псковской области, один умер

01.05.2022 15:10|ПсковКомментариев: 0

46 человек в Псковской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки, всего - 109 605. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период пандемии выздоровели 107 230 псковичей (+77), умерли от COVID-19 1823 пациента (+1 летальный случай).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

  • Псков – 34599/21
  • Великие Луки – 16798/5
  • Бежаницкий район – 1436/1
  • Великолукский район – 2637/2
  • Гдовский район – 1966/0
  • Дедовичский район – 2828/0
  • Дновский район – 882/0
  • Красногородский район – 1000/1
  • Куньинский район – 975/1
  • Локнянский район – 1056/0
  • Невельский район – 4991/0
  • Новоржевский район – 1157/0
  • Новосокольнический район – 3131/1
  • Опочецкий район – 3356/4
  • Островский район – 5235/0
  • Палкинский район – 1070/0
  • Печорский район – 2496/0
  • Плюсский район – 1721/0
  • Порховский район –  3888/3
  • Псковский район – 8769/2
  • Пустошкинский район – 1347/0
  • Пушкиногорский район – 1459/0
  • Пыталовский район – 1458/0
  • Себежский район – 2753/5
  • Стругокрасненский район – 1836/0
  • Усвятский район – 715/0
  • Иногородние (с 30.12.2020) - 46
Теги: #Псковская область #статистика #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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