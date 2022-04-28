Общество

Еще 46 человек заразились коронавирусом в Псковской области, один умер

46 человек в Псковской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки, всего - 109 605. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период пандемии выздоровели 107 230 псковичей (+77), умерли от COVID-19 1823 пациента (+1 летальный случай).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: