Еще 46 человек заразились коронавирусом в Псковской области, один умер

46 человек в Псковской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки, всего - 109 605. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
За весь период пандемии выздоровели 107 230 псковичей (+77), умерли от COVID-19 1823 пациента (+1 летальный случай).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков – 34599/21
- Великие Луки – 16798/5
- Бежаницкий район – 1436/1
- Великолукский район – 2637/2
- Гдовский район – 1966/0
- Дедовичский район – 2828/0
- Дновский район – 882/0
- Красногородский район – 1000/1
- Куньинский район – 975/1
- Локнянский район – 1056/0
- Невельский район – 4991/0
- Новоржевский район – 1157/0
- Новосокольнический район – 3131/1
- Опочецкий район – 3356/4
- Островский район – 5235/0
- Палкинский район – 1070/0
- Печорский район – 2496/0
- Плюсский район – 1721/0
- Порховский район – 3888/3
- Псковский район – 8769/2
- Пустошкинский район – 1347/0
- Пушкиногорский район – 1459/0
- Пыталовский район – 1458/0
- Себежский район – 2753/5
- Стругокрасненский район – 1836/0
- Усвятский район – 715/0
- Иногородние (с 30.12.2020) - 46