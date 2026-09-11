День граненого стакана и трезвости отмечают сегодня

День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России, День подразделений по вопросам миграции МВД России, а также Дни трезвости и граненого стакана отмечают сегодня, 11 сентября.

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День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России — профессиональный праздник военных педагогов России, который был учрежден в 2007 году. Дата выбрана не случайно. Именно 11 сентября 1766 года императрица Екатерина II утвердила Устав Кадетского сухопутного корпуса, где впервые ввелись должности офицеров-воспитателей. Сегодня специалисты органов воспитательной работы Вооруженных Сил России занимаются патриотическим воспитанием, укреплением дисциплины и психологической поддержкой военнослужащих.

День подразделений по вопросам миграции МВД России является одним из самых молодых профессиональных праздников в системе МВД. Эта дата была учреждена только в 2017 году. Исторический же путь службы начинается с 1719 года, когда Петр I подписал указ о регистрации иностранцев, прибывающих в Санкт-Петербург. Начиная с того времени, миграционная служба неоднократно меняла свое название. Вначале ведомство именовалось царской полицией, а позже было переименовано в советскую паспортно-визовую службу. Сегодня миграционная служба входит в структуру Министерства внутренних дел России.

Всероссийский День трезвости имеет глубокие исторические корни. Первоначально праздник имел религиозную подоплеку: первые его отметили в 1913 году по инициативе Церкви. Через год Святейший Синод распорядился сделать дату ежегодной, приурочив ее ко дню Усекновения главы Иоанна Предтечи.

В дореволюционной России в День трезвости обычно закрывались все винные лавки, а в храмах читали проповеди о важности трезвого образа жизни.

День граненого стакана считается неофициальным российским праздником, но у многих он на слуху. Считается, что именно 11 сентября 1943 года на заводе в Гусь-Хрустальном выпустили первый граненый стакан. Прочный, удобный для мытья и дешевый в производстве, он стал символом советского общепита. Кроме того, эти стаканы стали использоваться в вагонах поездов. Отличием классического граненого стакана стали 16 граней, а на дне обычно была выдавлена цена — 7 или 14 копеек, пишет Ura.ru.