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Суд принял иск Росприроднадзора о взыскании более миллиарда рублей за вред почвам в Великих Луках

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Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Энергомонтаж-Плюс» о взыскании 1 748 977 663 рублей 18 копеек за вред, причиненный почвам в городе Великие Луки. Предварительное и основное судебные заседания по делу № А52-4391/2026 суд назначил на 1 октября 2026 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Скриншот с сервиса «Яндекс. Карты»

Поводом для разбирательства послужило обращение граждан. Специалисты управления совместно с сотрудниками лаборатории провели обследование земельного участка, расположенного по адресу: Великие Луки, ул. Нелидовская, д. 16. В ходе проверки эксперты выявили навалы отходов, которые образовались в результате разборки и сноса здания. Мусор скопился как в границах площади бывшего сооружения, так и за их пределами. Свалка содержит бой кирпича, бой бетонных изделий и отходы изделий из древесины, которые относятся к IV классу опасности.

Земельный участок принадлежит АО «Опытный завод «Микрон». Однако работы по сносу объекта капитального строительства выполнило ООО «Энергомонтаж-Плюс» на основании договора подряда.

Управление вынесло данной компании представление об устранении нарушений закона, оно считает виновным в складировании отходов на почве именно ООО «Энергомонтаж-Плюс» и требует через суд привлечь эту организацию к ответственности за порчу почв.

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