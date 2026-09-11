Принцип анатомии рыб используют в конструкции подводных дронов

Специалисты МФТИ создали математическую модель, описывающую движение биоподобных подводных аппаратов с мягким корпусом, которые работают с использованием рыбьего плавательного пузыря. Этот природный механизм позволяет создавать маневренные дроны, которые будут передвигаться в толще воды, почти не тратя энергию за счет изменения объема специального органа. Проверить расчеты разработчики собираются на уже существующих прототипах таких устройств.
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / Global Look Press /ZB
Такой принцип позволит дрону удерживаться на заданной глубине и маневрировать с минимальными затратами энергии, пишут «Известия». При этом для управления плавучестью не потребуются датчики, электроника или насосы, добавил специалист.