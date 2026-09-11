Принцип анатомии рыб используют в конструкции подводных дронов

Специалисты МФТИ создали математическую модель, описывающую движение биоподобных подводных аппаратов с мягким корпусом, которые работают с использованием рыбьего плавательного пузыря. Этот природный механизм позволяет создавать маневренные дроны, которые будут передвигаться в толще воды, почти не тратя энергию за счет изменения объема специального органа. Проверить расчеты разработчики собираются на уже существующих прототипах таких устройств.

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«Мы наконец выяснили, как рыба использует плавательный пузырь. В рыбоподобных роботах с мягким корпусом и изменяющимся объемом, как и у живых организмов, состояние нулевой плавучести неустойчиво. Поэтому в зависимости от положения пузыря они либо тонут, либо всплывают. Однако если рыба двигается, то появляется подъемная сила. Если разместить пузырь в хвостовой части и спустить его, задняя часть аппарата начнет опускаться, но плавники будут ее стабилизировать. При надувании происходит обратный процесс — хвост начинает подниматься. Таким образом, балансируя между этими состояниями, робот может перемещаться», — рассказал руководитель лаборатории нейробиоморфных технологий МФТИ Виктор Казанцев.

Такой принцип позволит дрону удерживаться на заданной глубине и маневрировать с минимальными затратами энергии, пишут «Известия». При этом для управления плавучестью не потребуются датчики, электроника или насосы, добавил специалист.