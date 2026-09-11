Народная программа «Единой России» - для жителей Псковской области

Совместная работа руководства Псковской области и депутатского корпуса при поддержке Партии «Единая Россия» приносит реальный результат. Члены команды Губернатора Михаила Ведерникова находятся в постоянном диалоге, благодаря чему на все обращения жителей региона следует оперативная реакция. В своей работе Губернатор опирается на поддержку депутатов-единороссов. Слаженность и четкая координация действий позволяет добиваться поставленных целей: развивать инфраструктуру, поддерживать социальные инициативы и создавать условия для комфортной жизни людей. Именно эта сплоченность, общие цели и ответственность за результат помогают региону уверенно двигаться вперед. За последние годы при поддержке Президента России Владимира Путина в Псковской области строились и ремонтировались школы, детские сады, медицинские учреждения, обновлялись дороги и транспорт, общественные пространства и коммунальная инфраструктура. Эту работу необходимо продолжать, уделяя особое внимание семьям с детьми, старшему поколению, людям труда, участникам специальной военной операции и их близким.

Наша цель — дальнейшее последовательное развитие Псковской области и повышение качества жизни ее жителей. Решить поставленные задачи поможет Народная программа Партии в Псковской области. Это четкий план работы на 2026-2031 годы, основанный на более чем 10 тысячах предложений земляков. Предложения людей будут становиться основой законодательных инициатив, решений при принятии областного бюджета и заявок региона на участие в национальных проектах. Как и федеральная Народная программа, наш стратегический документ дает ответы на семь основных вызовов, стоящих перед Псковской областью и страной в целом: демографическая ситуация, кардинальное изменение рынка труда, необходимость сбалансированного развития субъектов Федерации и сокращения регионального неравенства, обеспечение опережающего, качественного экономического роста, глобальная технологическая революция, сбережение наших традиционных ценностей и культуры, укрепление безопасности Отечества.

1. НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ И БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ

Семья, здоровье, образование, возможности для детей и забота о старших определяют качество жизни в Псковской области. Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании поддерживает социально значимые законодательные и бюджетные решения, вносит предложения и осуществляет депутатский контроль за исполнением принятых обязательств.





Фракция гарантирует сохранение в областном бюджете новых региональных мер поддержки, введенных в 2025 году: выплаты 600 тысяч рублей молодой семье при рождении третьего или последующего ребенка, выплаты 100 тысяч рублей беременным студенткам очной формы обучения, полной компенсации стоимости обучения одного из детей многодетной семьи. Депутаты фракции «Единая Россия» будут поддерживать в Законодательном Собрании Псковской области решения, направленные на защиту материнства, отцовства и детства, сохранение региональных выплат и развитие социальной инфраструктуры для семей.





За последние пять лет в Псковской области построено 18 детских садов более чем на 2 600 мест и пять новых школ, рассчитанных более чем на 3 000 учеников.





Фракция «Единая Россия» будет поддерживать финансирование дальнейшего обновления образовательной инфраструктуры. В ближайшие годы предстоит завершить пять крупных школьных проектов и капитально отремонтировать еще почти 30 школ. Депутаты фракции «Единая Россия» будут контролировать финансирование, сроки и качество работ на каждом объекте. Отдельная задача — депутатский контроль за исполнением поручения Президента по строительству школы для одаренных детей в Пскове. Партия будет поддерживать запуск регионального проекта «Псков.Старт», который позволит около 10 тысячам детей в возрасте 7–8 лет бесплатно освоить основы плавания, самообороны и ориентирования на местности, а также работать над получением федеральной поддержки строительства областного Центра адаптивной физической культуры и спорта, проводить депутатский и общественный контроль подготовки детских оздоровительных лагерей, безопасности отдыха и качества организованных в них программ.





С 2019 по 2025 год в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение» в отрасль направлено более 5,7 млрд рублей. Утвержденные планы дальнейшей модернизации первичного звена предусматривают строительство 40 модульных ФАПов, ремонт 57 объектов здравоохранения, закупку еще 48 автомобилей и пяти передвижных медицинских комплексов. Благодаря реализации с 2018 года кадровой программы дефицит врачей сократился с 52 до 36%. На цели этой программы в 2026 году предусмотрено почти 240 млн рублей. Фракция «Единая Россия» продолжит поддерживать данное направление, будет контролировать фактическую доступность медицинской помощи и содействовать включению объектов здравоохранения области в национальные проекты и федеральные программы. Депутатский контроль охватит сроки строительства и ремонта, поставку оборудования и транспорта, а также фактическую доступность медицинской помощи для жителей.

2. ДОСТОЙНАЯ РАБОТА

Достойная работа требует современной подготовки, устойчивой связи образования с предприятиями и возможностей для профессионального развития. Фракция «Единая Россия» участвует в этой работе через законодательные и бюджетные решения, партийные проекты, взаимодействие с образовательными организациями, предприятиями и трудовыми коллективами. Долгосрочный ориентир — создать систему, в которой большинство школьников еще до выпуска смогут пройти профессиональные пробы и познакомиться с современным производством. К 2035 году такую возможность должны получить не менее 75% учащихся региона, а доля школьников, охваченных техническими и естественно-научными программами, должна составить не менее 12%. Партия «Единая Россия» будет взаимодействовать с предприятиями, трудовыми коллективами и предпринимателями (их предложения должны учитываться при формировании региональной экономической и кадровой повестки), содействовать участию предприятий области в программах модернизации, автоматизации, цифровизации и внедрения отечественных технологических решений, развивать проект «Открытый турникет» и поддерживать проведение инженерной олимпиады «Звезда» Союза машиностроителей России, а также других проектов, вовлекающих школьников в технические и естественно-научные направления. При поддержке фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Псковской области принята региональная программа комплексной поддержки кадров, в том числе педагогических. Во многом благодаря этому дефицит кадров в школах начал сокращаться. В 2026 году на работу в образовательные учреждения области выходят 19 выпускников-целевиков, заключены еще 23 целевых договора. Впервые введена компенсация аренды жилья педагогам. Фракция Единая Россия» в законодательном Собрании Псковской области будет поддерживать финансирование этих мер и добиваться их расширения в муниципалитетах с наиболее острым кадровым дефицитом. Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Псковской области будет поддерживать законодательные и бюджетные решения, связанные с обучением, переобучением, трудоустройством и открытием собственного дела ветеранами СВО. Через депутатские и партийные приемные будем сопровождать обращения ветеранов по вопросам занятости. Мы поддержим их участие в кадровых программах, наставнических и общественных проектах.

3. СОВРЕМЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЖИЗНИ

Условия жизни складываются из состояния дорог, дворов, коммунальных сетей, общественного транспорта, связи и доступности газа. Депутаты и местные отделения Партии «Единая Россия» собирают предложения жителей, поддерживают необходимые расходы областного бюджета, содействуют включению объектов в национальные проекты и государственные программы, контролируют сроки и качество работ. Местные и первичные отделения Партии «Единая Россия» продолжат сопровождать инициативы жителей и территориальных общественных самоуправлений от обсуждения идеи до подготовки проекта и общественного контроля. Депутаты фракции «Единая Россия» будут поддерживать участие муниципалитетов и ТОС в программах инициативного бюджетирования и помогать проектам получать финансирование. Партия «Единая Россия» продолжит работу по сокращению цифрового неравенства: будет выявлять территории с нестабильной связью и отсутствием мобильного интернета, направлять предложения операторам и профильным органам власти, контролировать реализацию принятых решений.





Через проект «Городская среда» «Единая Россия» будет продолжать вовлекать жителей в выбор территорий для благоустройства. Наши депутаты будут поддерживать финансирование отобранных в ходе голосования проектов и контролировать соответствие выполненных работ утвержденным проектам.





Фракция «Единая Россия» продолжит поддерживать финансирование ремонта региональных и местных дорог, мостов и обновления общественного транспорта. Один из главных проектов ближайших лет — второй пусковой комплекс Северного обхода Пскова с новым мостом через Великую. Продолжится развитие аэропорта: предстоит завершить новый терминал прилета и расширить маршрутную сеть. Фракция «Единая Россия» будет поддерживать необходимое финансирование и контролировать реализацию этих проектов.

4. СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Задача депутатов - членов фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Псковской области — переводить предложения Народной программы в законодательные инициативы и решения регионального бюджета, поддерживать заявки области на федеральное финансирование и контролировать выполнение принятых обязательств. Депутаты будут поддерживать развитие промышленной инфраструктуры региона, привлечение федерального финансирования и создание новых производств. Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Псковской области будет добиваться сохранения мер поддержки сельского хозяйства в региональном бюджете и контролировать их доступность для предприятий, фермеров и личных подсобных хозяйств. Партия поддержит программы льготного финансирования, социальные контракты для начинающих предпринимателей и специальные меры для участников СВО и членов их семей. Мы продолжим содействовать продвижению местной продукции в торговых сетях и при проведении государственных закупок. Фракция «Единая Россия» продолжит депутатский и общественный контроль за ценами на социально значимые товары и обоснованностью тарифных решений. По обращениям жителей депутаты будут направлять запросы в органы исполнительной власти и антимонопольную службу.

5. ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ





Новые технологии должны решать конкретные задачи: повышать качество медицинской помощи, помогать в учебе и работе, создавать возможности для развития региона. Депутаты от «Единой России» будут поддерживать такие проекты при формировании областного бюджета, содействовать привлечению федерального финансирования и контролировать доступность новых решений для жителей. Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Псковской области будет поддерживать внедрение решений, которые помогают врачам быстрее проводить диагностику и наблюдать за состоянием пациентов. Такие решения уже появляются в регионе. В Псковской детской областной клинической больнице применяются технологии анализа МРТ, КТ и рентгеновских снимков. Дан старт пилотным проектам дистанционного наблюдения за пациентами с гипертонией и сахарным диабетом. Поэтому депутаты фракции «Единая Россия» будут содействовать распространению подтвердивших свою эффективность практик: телемедицинских консультаций между врачами, дистанционного мониторинга пациентов и решений формата «Цифровой ФАП». Отдельное внимание будет уделяться защите персональных данных и сохранению ответственности врача за медицинские решения. При рассмотрении региональных программ фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Псковской области будет поддерживать безопасное применение искусственного интеллекта в здравоохранении, образовании, промышленности и работе государственных учреждений. Будем содействовать развитию цифровых навыков у школьников, студентов и специалистов. Новые технологии должны сокращать рутинную нагрузку и повышать качество работы. Их внедрение должно проходить под контролем специалистов и с соблюдением требований информационной безопасности.

6. НАШИ ЦЕННОСТИ

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Псковской области будут поддерживать культурные, образовательные и общественные проекты, которые сохраняют историческую память, связывают поколения и укрепляют культурную идентичность Псковской области.





Фракция «Единая Россия» продолжит содействовать сотрудничеству учреждений образования и культуры, общественных организаций, Русской православной церкви и других традиционных конфессий в просветительской, социальной и добровольческой работе. Партия будет поддерживать историко-культурные и этнографические фестивали, патриотические проекты для молодежи, благоустройство памятных мест и воинских мемориалов. Мы продолжим развивать правозащитный центр партии «Земляки», бесплатную юридическую помощь, депутатские приемы и публичные отчеты о решении обращений граждан. Будем продвигать проекты реставрации объектов культурного наследия, включая памятники деревянного зодчества, и содействовать инвесторам, готовым участвовать в их восстановлении. Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Псковской области продолжит поддерживать проекты, сохраняющие достоверную память о Великой Отечественной войне и современных защитниках Отечества. Будем расширять участие школьников и молодежи в исторических и патриотических проектах, поддерживать поездки в города воинской славы и музеи-заповедники, вовлекать ветеранов СВО в просветительскую работу. Партия «Единая Россия» продолжит поддерживать русскую культуру, традиции народов Псковской области, местные музеи, библиотеки, фестивали и творческие коллективы, а также проекты, которые помогают малым городам и сельским территориям сохранять собственную историю и культурный облик.

7. НАША ПОБЕДА

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается отдельным приоритетом Народной программы. Задача депутатов фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Псковской области — закреплять необходимые меры в областном законодательстве и бюджете, контролировать их исполнение. При участии фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании постоянно совершенствуется комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей. Депутаты будут регулярно оценивать практику их применения, рассматривать обращения военнослужащих и их близких, и добиваться устранения возникающих проблем. Будет расширена региональная инициатива «Сила Единства», которая объединяет реабилитацию ветеранов, адаптивный спорт и работу партийных волонтеров. Мы продолжим привлекать ветеранов к патриотическим и образовательным проектам, включая «Историческую память», и поддержим их инициативу по созданию музея Трудовой доблести.

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!





*Все указанные в данном материале действия и планы реализуются на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

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