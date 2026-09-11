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В псковских тюрьмах прошла акция «Жизнь» в честь Всемирного дня предотвращения самоубийств

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Комплекс мероприятий в рамках ежегодной всероссийской акции «Жизнь» состоялся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УФСИН, акция традиционно проводится 10 сентября и приурочена к Всемирному дню предотвращения самоубийств.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Главная задача мероприятий — профилактика аутоагрессивного поведения среди осужденных. Организаторы стремились помочь участникам сформировать устойчивые жизненные ориентиры и позитивный взгляд на преодоление трудностей.

Сотрудники психологических лабораторий подготовили для осужденных насыщенную программу. В нее вошли информационно-просветительские занятия, групповые психокоррекционные тренинги и специальные упражнения.

Осужденные встречались со священнослужителями, участвовали в беседах и дискуссиях о взаимопомощи и самоподдержке в критических ситуациях. Они обменивались опытом борьбы со стрессом, создавали агитационные плакаты и стенгазеты, а на занятиях арт-терапией учились снимать эмоциональное напряжение.

Дополнительно для осужденных были организованы показы социальных роликов и документальных фильмов профилактической направленности, а также чтение и обсуждение тематической литературы.

 

Начальник психологической службы регионального УФСИН Ольга Волкова отметила, что участие в таких мероприятиях благотворно влияет на осужденных. По ее словам, это помогает им переосмыслить жизненные ценности, взглянуть на личные проблемы под другим углом и найти созидательные пути к внутренней гармонии и преодолению сложных обстоятельств.

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