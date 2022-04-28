Общество

Снимки с Первомайской демонстрации 50-летней давности опубликовал псковский архив

Фотографии с Первомайской демонстрации 50-летней давности в Пскове опубликовал государственный архив Псковской области. Запись размещена в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Государственный архив Псковской области

«В этот день школьники колоннами шли по улицам, несли бумажных голубей и веточки, украшенные шарами и бумажными цветами. Шли взрослые вместе со своими коллегами по предприятиям и организациям. Пели песни. Впереди колонн шествовал оркестр», - рассказали архивисты.

Снимки сделал фотограф В. М. Алексеев 1 мая 1972 года.