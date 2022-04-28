Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Денис Иванов о бюджете Пскова
«Моя История» за рамками стандартов
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
ВЫИГРАЙ СВАДЬБУ МЕЧТЫ
Господин Рейтингомер
Центры «Псковэнергосбыта» режим работы
«Истфакт» Найти Вороний камень
Новая политическая реальность
Автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч
Больше, чем друг картинки с выставки собак
Праздник весны и труда
о мотивации вступить в Молодежный совет Псковского облсовпрофа
школа без второго иняза
 
 
 
ещё Общество 28.04.2022 09:380 Власти ответили на предложение псковичей продлить майские праздники 01.05.2022 20:100 Фотофакт: Ларьки переезжают из центра на «Маяк» 01.05.2022 19:500 Галактики триплета Льва запечатлел псковский астроном-любитель 01.05.2022 19:320 Снимки с Первомайской демонстрации 50-летней давности опубликовал псковский архив 01.05.2022 18:100 Добавить семь дополнительных дней к ежегодному отпуску предложили в Госдуме 01.05.2022 17:500 Митинг в честь Дня весны и труда организовали в Пскове
 
 
 
Самое популярное 28.04.2022 07:5110 Власти России планируют повысить МРОТ 24.04.2022 18:030 Вернувшихся со спецоперации росгвардейцев встретили в Пскове. ВИДЕО 29.04.2022 10:334 Девушка выпала из окна многоэтажки в Пскове 30.04.2022 12:4010 Руководителей обкома КПРФ задержали в Псковской области 25.04.2022 17:191 Рейтингомер: Прощание с Полонской, оправдание Торбич и полет Брячака
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Снимки с Первомайской демонстрации 50-летней давности опубликовал псковский архив

01.05.2022 19:32|ПсковКомментариев: 0

Фотографии с Первомайской демонстрации 50-летней давности в Пскове опубликовал государственный архив Псковской области. Запись размещена в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Государственный архив Псковской области

«В этот день школьники колоннами шли по улицам, несли бумажных голубей и веточки, украшенные шарами и бумажными цветами. Шли взрослые вместе со своими коллегами по предприятиям и организациям. Пели песни. Впереди колонн шествовал оркестр», - рассказали архивисты.

 

Снимки сделал фотограф В. М. Алексеев 1 мая 1972 года.

Теги: #архив #1 мая
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Когда нужно отключать отопление в жилых домах?
В опросе приняло участие 438 человек
01.05.2022, 20:300 Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем в Псковской области 01.05.2022, 20:100 Фотофакт: Ларьки переезжают из центра на «Маяк» 01.05.2022, 19:500 Галактики триплета Льва запечатлел псковский астроном-любитель 01.05.2022, 19:320 Снимки с Первомайской демонстрации 50-летней давности опубликовал псковский архив
01.05.2022, 19:090 Путин подписал указ о дополнительных мерах по кибербезопасности России 01.05.2022, 18:500 Мастер-классы по воркауту провели для жителей Невеля и Новоржева 01.05.2022, 18:300 Псковичи завоевали две золотых медали в межрегиональном турнире по дзюдо 01.05.2022, 18:100 Добавить семь дополнительных дней к ежегодному отпуску предложили в Госдуме
01.05.2022, 17:500 Митинг в честь Дня весны и труда организовали в Пскове 01.05.2022, 17:300 Молодежный центр приглашает на бесплатную экскурсию по Пскову 01.05.2022, 17:100 Розыск пропавшего в феврале мужчины продолжается в Пскове 01.05.2022, 16:500 Сказку «Колобок» на псковском диалекте презентовали в колледже искусств
01.05.2022, 16:300 Памятными медалями наградили псковский экипаж автопробега в Москве 01.05.2022, 16:100 Каждый второй пскович проведет майские выходные дома - опрос 01.05.2022, 15:510 Андрей Турчак впервые вошел в топ-20 рейтинга ведущих политиков России 01.05.2022, 15:500 Молодой человек опрокинулся на мопеде в Порхове
01.05.2022, 15:300 Госуслуги начали передавать в ПФР заявления на выплаты на детей от 8 до 17 лет 01.05.2022, 15:100 Еще 46 человек заразились коронавирусом в Псковской области, один умер 01.05.2022, 14:500 До +17 градусов прогреется воздух в Псковской области 2 мая 01.05.2022, 14:300 Спецавтомобиль для вторсырья филиала ООО «Экопром» отработал в Пустошке
01.05.2022, 14:100 Четыре пожара произошло в Псковской области из-за неосторожного обращения с огнем 01.05.2022, 13:500 Сергей Гаврилов назвал городское благоустройство заслугой псковичей 01.05.2022, 13:300 Псковский экипаж всероссийского автопробега стартовал в Москве 01.05.2022, 13:150 Александр Котов: Пусть праздник весны и труда придаст уверенности в собственных силах
01.05.2022, 13:000 Пушкинский заповедник переходит в режим «высокого сезона» 01.05.2022, 12:400 Чтобы труд был в радость и приносил удовлетворение, пожелал псковичам Борис Елкин 01.05.2022, 12:200 Женщину госпитализировали после ДТП в Новоржеве 01.05.2022, 12:000 Пусть вместе с весной придет время новых свершений - Игорь Иванов
01.05.2022, 11:400 Победителей конкурса изобретателей определили в Пскове 01.05.2022, 11:240 Профессионального роста и реализации талантов пожелала псковичам Елена Бибикова 01.05.2022, 10:540 Сбербанк улучшил условия по потребительским кредитам 01.05.2022, 10:500 Бесплатный профсоюзный автобус курсирует в Пскове
01.05.2022, 10:380 Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% 01.05.2022, 10:100 Михаил Ведерников поздравил псковичей с Первомаем 01.05.2022, 09:500 Псковские дзюдоисты привезли восемь медалей с турнира в Белоруссии 01.05.2022, 09:310 Власти Великих Лук: Пусть праздник придаст всем уверенности в собственных силах
01.05.2022, 09:020 Нарколог дал советы водителям 30.04.2022, 22:250 Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Острове 30.04.2022, 21:530 «Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу 30.04.2022, 21:370 Михаил Ведерников объяснил, из-за чего вход на лазерное шоу в Кремле сделали платным
30.04.2022, 20:360 Игорь Смолькин переизбран руководителем регионального отделения Союза писателей 30.04.2022, 20:230 ФК «Луки-Энергия» сыграл с «Торпедо» 30.04.2022, 19:320 Путин расширил основания для получения маткапитала отцами 30.04.2022, 18:430 Александр Котов: Мемориал «Знамя Победы» - символ великого героизма
30.04.2022, 18:300 Круглосуточное дежурство опергрупп Росгвардии обеспечат в Псковской области на майские праздники 30.04.2022, 18:080 Молодых псковских литераторов и художников приглашают к участию в конкурсе 30.04.2022, 17:500 Путин назначил выплаты в случае гибели командированных в ДНР и ЛНР лиц 30.04.2022, 17:270 ЦСКА под руководством псковича завоевал Кубок Гагарина
30.04.2022, 17:080 Бизнес должен участвовать в сохранении исторической памяти – Герман Петрушко об открытии монумента «Знамя Победы» 30.04.2022, 16:455 В Пскове на площади Ленина приступили к демонтажу ларьков 30.04.2022, 16:350 Путин назначил выплаты ветеранам в Донбассе и на освобожденной территории 30.04.2022, 15:500 В Пскове готовятся к строительству инженерных сетей для микрорайона «Сиреневый»
30.04.2022, 15:420 В ряде районов Псковской области из-за ралли временно ограничат движение транспорта 30.04.2022, 15:310 Германия отказалась платить за российский газ рублями 30.04.2022, 14:590 Легковой автомобиль перевернулся на дороге в Великолукском районе. ФОТО, ВИДЕО 30.04.2022, 14:520 Глава УЕФА выступил против отстранения футболистов из России и Белорусии
30.04.2022, 14:340 До 15 градусов тепла и дождь прогнозируют в Псковской области на Первомай 30.04.2022, 14:080 К памятнику «Знамя Победы» возложили цветы и гирлянду славы 30.04.2022, 14:040 «Михайловское» приглашает всех на майские праздники 30.04.2022, 13:530 Россия приняла решение по МКС
30.04.2022, 13:174 В Идрице состоялась церемония открытия памятника «Зарождение Знамени Победы» 30.04.2022, 13:140 Более 50 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 30.04.2022, 12:4010 Руководителей обкома КПРФ задержали в Псковской области 30.04.2022, 12:240 Назван победитель 9 сезона шоу «Голос. Дети»
30.04.2022, 12:050 ГИБДД проинформировала псковичей о графике приема в начале мая 30.04.2022, 11:450 Мишустин продлил на год срок уплаты страховых взносов для широкого перечня организаций 30.04.2022, 11:262 38-летний любитель шашлыков задержан в Пскове 30.04.2022, 11:180 На 50-й показ бэби-спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» приглашает Псковский драмтеатр
30.04.2022, 10:510 Полиция продолжает розыск молодого великолучанина 30.04.2022, 10:393 Фотофакт: В центре Пскова рухнуло дерево 30.04.2022, 10:380 Ход социальной догазификации обсудили Андрей Турчак и Алексей Миллер 30.04.2022, 10:186 Минздрав заявил о высоком риске роста заболеваемости коронавирусом в июне
30.04.2022, 09:500 «Это — книга-музей» — директор «Михайловского об исследовании оренбургского историка 30.04.2022, 09:370 В Пскове выявлена фальшивая купюра 30.04.2022, 09:140 Сбербанк снизит ипотечные ставки до 13,9% 30.04.2022, 09:021 Россиянам посоветовали не есть от скуки на майских праздниках
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru