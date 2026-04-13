ГОСТ не рекомендует долго кипятить для компота свежие фрукты и ягоды

Свежие фрукты и ягоды не рекомендуется подвергать длительному кипячению при приготовлении компота, чтобы сохранить их цвет, аромат и полезные свойства, следует из проекта ГОСТа русской кухни.

Изображение сгенерировано ИИ

Основными ингредиентами компота являются свежие, свежезамороженные или сушеные фрукты и ягоды, а также вода. Допускается использование сахара, сиропа или варенья. Одной из разновидностей напитка является консервированный компот. Это плоды или ягоды, залитые сахарным сиропом, герметически укупоренные в банки и стерилизованные.

Подавать компот рекомендуется в горячем или холодном виде, пишет РИА Новости. Консервированные компоты используют как самостоятельное блюдо или в качестве составного ингредиента в других блюдах.

