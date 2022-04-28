Общество

Фотофакт: Ларьки переезжают из центра на «Маяк»

Ларьки, демонтированные с площади Ленина в Пскове, начали устанавливать на рынке «Маяк» на Рижском проспекте, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, к демонтажу конструкций приступили вчера, 30 апреля.

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Ранее о том, что нестационарные торговые объекты на площади Ленина в ближайшее время демонтируют сообщил глава городской администрации Борис Елкин.