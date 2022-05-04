Общество

Росавиация поддержит пять маршрутов из Пскова

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало обновленный перечень субсидируемых в 2022 году маршрутов региональных перевозок. В него вошли пять авиамаршрутов из Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Так, авиакомпания «Азимут» будет осуществлять перевозки из Пскова по 4-м направлениям. Одно из них — Псков — Калининград (18 парных рейсов). В рамках программы запланированы рейсы дважды в неделю в течение мая и сентября.

В перечень также включены авиамаршруты из Пскова в Сочи (80 парных рейсов), Симферополь (28 парных рейсов) и Минеральные Воды (36 парных рейсов). Перелеты планируется осуществлять на авиалайнере «Сухой Суперджет». Маршрут в Миниральные Воды дополнительно софинасируется Псковской областью и Ставропольским краем, в Сочи — Псковской областью и Краснодарским краем, в Симферополь — Псковской областью.

Авиакомпания «Сибирь» будет осуществлять рейсы из Пскова в Анапу. Период выполнения рейсов — с 1 мая по 30 сентября. Перевозки софинансируются Псковской областью. Запланировано 35 парных рейсов.

Отметим, что в обновленный перечень субсидируемых в 2022 году маршрутов включено около 400 направлений. В программе субсидирования региональных авиаперевозок принимают участие 19 российских авиакомпаний. В 2022 году на реализацию программы из федерального бюджета выделено 9,1 млрд рублей.