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Проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился биографией Героя из Псковской области

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Масштабный исторический проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился новыми историями подвигов времен Великой Отечественной войны. Проект посвящен героям нашей многонациональной Родины и приурочен к Году единства народов России. Среди них – сето, уроженец Псковской области Ян Иванович Кохв. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии и изображение: пресс-служба Музея Победы / Андрей Лебедев

В специальном разделе на сайте Музея Победы появилась история фронтовика, проявившего беспримерное мужество и отвагу в самых ожесточенных боях Великой Отечественной войны.

Ян Иванович родился в 1912 году. 6 июля 1941 года призван в Красную Армию Ленинским РВК Великолукской (ныне Псковской) области. Воевал на Центральном фронте в орудийных расчётах в составе 917-го, 52-го и 234-го стрелковых полков. Был дважды ранен. После тяжёлого ранения в 1944 году был переведён на службу в органы МВД Эстонской ССР. За период Великой Отечественной войны Ян Иванович Кохв был отмечен медалью «За отвагу».

В 1947 году направлен в город Печоры для организации работы мельничного хозяйства. Позже переехал в деревню Кольцово, где работал на пилораме и мельнице. Умер в 1984 году.

В течение 2026 года в рамках проекта «Одна на всех» будут публиковаться материалы о тех, кто совершил подвиги на фронте или в тылу. Каждую неделю Музей Победы рассказывает о героях Великой Отечественной войны — представителях разных народов и национальностей России и публиковать на сайте их биографии. Кроме того, истории героев и их реликвии будут размещаться в экспозициях «Путь к Победе» и «Подвиг Народа» музея на Поклонной горе.

Информационными партнёрами проекта являются медиахолдинг «ФедералПресс», РИА «Победа РФ», медиахолдинг Rambler&Co, информационное агентство «Мангазея». Источник: Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск».

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