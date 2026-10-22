Проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился биографией Героя из Псковской области

Масштабный исторический проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился новыми историями подвигов времен Великой Отечественной войны. Проект посвящен героям нашей многонациональной Родины и приурочен к Году единства народов России. Среди них – сето, уроженец Псковской области Ян Иванович Кохв. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии и изображение: пресс-служба Музея Победы / Андрей Лебедев

В специальном разделе на сайте Музея Победы появилась история фронтовика, проявившего беспримерное мужество и отвагу в самых ожесточенных боях Великой Отечественной войны.

Ян Иванович родился в 1912 году. 6 июля 1941 года призван в Красную Армию Ленинским РВК Великолукской (ныне Псковской) области. Воевал на Центральном фронте в орудийных расчётах в составе 917-го, 52-го и 234-го стрелковых полков. Был дважды ранен. После тяжёлого ранения в 1944 году был переведён на службу в органы МВД Эстонской ССР. За период Великой Отечественной войны Ян Иванович Кохв был отмечен медалью «За отвагу».

В 1947 году направлен в город Печоры для организации работы мельничного хозяйства. Позже переехал в деревню Кольцово, где работал на пилораме и мельнице. Умер в 1984 году.

В течение 2026 года в рамках проекта «Одна на всех» будут публиковаться материалы о тех, кто совершил подвиги на фронте или в тылу. Каждую неделю Музей Победы рассказывает о героях Великой Отечественной войны — представителях разных народов и национальностей России и публиковать на сайте их биографии. Кроме того, истории героев и их реликвии будут размещаться в экспозициях «Путь к Победе» и «Подвиг Народа» музея на Поклонной горе.

Информационными партнёрами проекта являются медиахолдинг «ФедералПресс», РИА «Победа РФ», медиахолдинг Rambler&Co, информационное агентство «Мангазея». Источник: Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск».