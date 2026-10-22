20 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области

Сотрудники подразделений лицензионно‑разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 30 проверок условий хранения оружия и патронов у граждан с 12 по 18 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе мероприятий выявили 13 административных правонарушения, из оборота изъяли 20 единиц оружия и более 100 боеприпасов.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Управление Росгвардии напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется Федеральным законом «Об оружии».

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает его сохранность.