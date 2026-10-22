Партия из 200 тысяч свежих гвоздик и роз не прошла проверку на псковской границе

Карантинный фитосанитарный контроль почти 200 тысяч свежих срезов цветов, бутонов роз и гвоздик провел государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на складе временного хранения в Псковской области и установил наличие нарушений экспорта растений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, вся партия цветов была возвращена сопредельную территорию.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

При документарном контроле специалистом ведомства было установлено, что на маркировке с цветами отсутствует информация о стране экспортере (или реэскпортере).

Фитосанитарный сертификат признается не подтверждающим соответствие ввозимой партии предъявляемым карантинным требованиям.

Выпуск гвоздик и роз на территорию Российской Федерации запрещен, оформлен возврат партии растений на сопредельную территорию.