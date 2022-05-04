Общество

Псковичам напомнили о недопустимости обращения с оружием в состоянии опьянения

В преддверии выходных и праздничных дней, традиционно являющихся временем отдыха граждан на природе, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ напоминает владельцам оружия об обязательности строгого соблюдения требований Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150- ФЗ "Об оружии".

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, особое внимание рекомендуется уделить неукоснительному соблюдению правил хранения и транспортировки оружия и недопустимости обращения с ним в состоянии алкогольного опьянения.