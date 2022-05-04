Общество

В псковском УФСИН поздравили работников оперативных подразделений

Профессиональный день работников оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы отмечается 8 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В этот день в 1935 году нарком внутренних дел Советского Союза издал приказ «О передаче агентурно-оперативного обслуживания тюрем и колоний отделам мест заключения УНКВД». Тогда же в тюрьмах и исправительно-трудовых колониях вводятся должности уполномоченных по оперативной работе.

«С развитием и реформированием пенитенциарной системы совершенствовались формы и методы борьбы с преступностью, а вместе с ними и оперативные подразделения. На протяжении долгих лет сменялись поколения оперативных сотрудников, но неизменными оставались их верное служение закону, добросовестное исполнение служебного долга, - отметили в ведомстве. - Работа оперативного сотрудника - это ответственное и важное дело, которое требует огромной самоотдачи. На оперативные подразделения, которые несут службу в непосредственном контакте с осужденными, возлагается особая ответственность. Именно оперативная работа создает информационную основу обеспечения своевременности и эффективности осуществляемых мер борьбы с преступностью».