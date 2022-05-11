Общество

Чем опасны экстремистские проявления в молодежной среде, рассказали псковские полицейские

Молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных молодежных объединений противоправного характера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Наиболее опасным, по мнению психологов, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности является возраст от 14 до 22 лет. На этот период приходится наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной идентичности», — отметили в ведомстве.

Попадание подростка под влияние экстремистской группы легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой, уверены в пресс-службе.

Чтобы существенно снизить риск попадания ребенка под влияние пропаганды экстремистов, рекомендуются разговаривать с ребенком, знать, с кем он общается, как проводит время и что его волнует, обсуждать политическую, социальную и экономическую обстановку в мире, межэтнические отношения.

Кроме того, рекомендуется обеспечить досуг ребенка. «Спортивные секции, кружки по интересам, общественные организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для самореализации и самовыражения подростка, значительно расширят его круг общения», — подчеркнули в ведомстве.

Также советуют контролировать информацию, которую получает ребенок. «Обращайте внимание, какие передачи он смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ, как известно, является мощным оружием в пропаганде экстремистов», — указали в пресс-службе.

Если имеется подозрение, что ребенок попал под влияние экстремистской организации, специалисты рекомендуют не паниковать, действовать быстро и решительно.