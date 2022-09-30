Общество

Облюбовавшую Завеличье лису планируют отправить в заповедник

Лису, бегающую на протяжении недели в Завеличье в Пскове, планируют поймать и отправить в заповедник. Об этом на совей странице «Вконтакте» сообщила зооволонтер Зарина Османова.

«В районе Завеличье появилась дикая лиса. Как выяснилось, зверюшке городская среда понравилась, и чувствует она себя вполне игриво, не особо боясь людей. Как мы поняли, обратно домой она не планирует, так как ее уже неделю встречаем в городе. Поэтому в ближайшее время будем решать вопрос изъятия животного из городской среды с распределением ее в заповедник», - сообщила зоозащитница.

В связи с этим жителей города просят адекватно реагировать при встрече с животным. По словам волонтеров, лиса не опасна, и у нее не выявлено агрессии по отношению к человеку. Также не следует пугать животное. Нужно объяснить детям, что не стоит подходить к нему близко, нельзя не кидаться камнями и прочими предметами. Зоозащитники также просят не преследовать животное, в панике оно может выбежать на дорогу.

«Из полезных вещей, что может сделать каждый житель Пскова: издалека сфотографируйте лису и пришлите адрес, где на данный момент находится животное. Также нужна помощь в отлове и варианты, куда можно распределить животное», - написала Зарина Османова.

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Напомним, что сегодня лису видели в Дендропарке.