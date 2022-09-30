Общество

Лису заметили в псковском Дендропарке. ВИДЕО

Лису заметили в Дендропарке города Пскова сегодня, 30 сентября. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Екатерина Семёнова / Инцидент Псков

Часть подписчиков группы обеспокоились тем, что лиса, возможно, болеет бешенством, и ее необходимо отловить и изолировать. Другая часть подписчиков предположила, что лиса пришла кормиться утками. Кто-то это воспринял положительно, опасаясь за слишком истощенный вид, а кто-то обеспокоился численностью уток в Пскове.

Смотрите также Лису заметили на улице Владимирской в Пскове. ВИДЕО

Один из комментаторов предложить обратиться в «Зоозащиту», чтобы животное могли забрать с улицы и в дальнейшем, возможно, выпустить на волю.

«Лису спасать надо, животное истощенное. Судя по поведению, была домашняя, потерялась или наигрались и выкинули. Может, зоозащиту подключить?» - поддержала предложение вторая подписчица.

Лиса также пробегала мимо дома №11 на улице Зобова.