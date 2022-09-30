Общество

Псковские судебные приставы пригласили на работу свои семьи

«Семейный день» провели судебные приставы Псковской области 30 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

«В этот день нет границ между работой и личной жизнью, когда зачастую жена и дети даже не знает, чем конкретно занимается её муж, например - появляется возможность познакомиться с его работой, с коллегами, узнать какие задачи выполняет близкий человек в процессе неформального общения. "Семейный день" способствует укреплению семейных и корпоративных ценностей, что немаловажно для создания хорошей рабочей атмосферы в коллективе», - прокомментировали событие в организации.

В этот день судебные приставы УФССП по Псковской области провели экскурсию по зданию управления своим домочадцам. Дети увидели подразделения, где работают их родители, посетили музей управления.

Сотрудники отделения специального назначения продемонстрировали снаряжение, которое они используют для исполнения своих служебных обязанностей, а также провели демонстрацию рукопашного боя. Отделение информатизации во время чаепития показало мультфильм по кибербезопасности в домашних условиях. Для детей также подготовили «марафон загадок» и «весёлые старты», в которых они принимали участие совместно с родителями.

В рамках проведения «Семейного дня» сотрудники районных отделений судебных приставов также провели различные мероприятия: семейные чаепития в отделениях, совместные прогулки на свежем воздухе и пикники. В ОСП Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского районов сотрудники со своими семьями посетили музей-заповедник «Михайловское». Судебные приставы ОСП Островского и Пыталовского районов отправились вместе с родными в лес за грибами.