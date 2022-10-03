Общество

«В кабинете один врач»: псковичи жалуются на очереди в поликлиниках

Жители Пскова жалуются на поликлинику №3, где сегодня, 3 октября, образовалалсь огромная очередь. Об этом сообщил подписчик группы «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Инцидент Псков

«Очень много номерков на одно и тоже время, в очереди полная неразбериха, ругаются, шумят, кто кашляет, кто чихает, у кого и температура, кому совсем плохо, приходится пропускать. В кабинете один врач терапевт, приём одного человека длится 20 минут, а то и больше. Больше врачей кроме терапевта в поликлинике нет, остальные врачи отправлены в ковидное отделение. Ужас, а не медицина», - поделился своими впечатлениями житель города.

Одна из подписчиц отметила, что такая же ситуация в поликлинике на Сиреневом бульваре. «Отправили из третьей поликлиники туда к терапевту, записали на определённое время, а попала туда только через 30-40 минут», - написала она.