Общество

Гуманитарную помощь для военнослужащих собирают в Псковской области

В Псковской области возобновили работу волонтерские штабы #Мывместе, основными задачами которых является оказание помощи военнослужащим РФ и их семьям, а также людям, прибывающим на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В штаб по сбору гуманитарной помощи #Мывместе включены представители всех волонтерских организаций, это Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области, муниципальные центры добровольчества, региональные отделения ВОД «Волонтеры-медики», Российского Красного Креста, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Общероссийского народного фронта, Фонда продовольствия «Русь», Псковское областное отделение Российского детского фонда, Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» и т. д.

Неравнодушные граждане Псковской области могут пожертвовать перечисленные ресурсы в муниципальные центры добровольчества, а также в Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области, расположенный по адресу: Псков, улица Конная, дом 2. Со списком необходимого для военнослужащих можно ознакомиться по ссылке.

Пункт сбора гуманитарной помощи в городе Великие Луки находится в Центре добровольчества (улица Дружбы, 31). Контактные данные по вопросам сбора гуманитарной помощи: +7 (931) 901 00 82, +7 (900) 997 15 99.

На днях при поддержке Росмолодежи запущена обновленная платформа мывместе.рф и горячая линия: по телефону: 8-800-200-34-11 волонтеры круглосуточно будут принимать заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих.

Получить помощь психолога можно также в формате текстового консультирования через чат-бот @psy_myvmeste_bot в телеграме, вайбере и «ВКонтакте».

Волонтеры также отправятся в мобилизационные пункты, чтобы собрать первые запросы на помощь оставленным без кормильцев семьям.