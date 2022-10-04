Общество

15 нарушений оборота гражданского оружия выявили в Псковской области

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 26 сентября по 2 октября провели 44 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявили 15 административных правонарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения, напомнили в ведомстве.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

Люди, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от административной ответственности, добавили в Росгвардии.