Общество

Общественные колодцы отремонтировали в Псковском районе

Работы по строительству и ремонту 36 общественных колодцев, запланированные на 2022 год, выполнили в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Финансирование данных мероприятий осуществлялось в рамках программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района на 2017-2024 годы».

Ежегодно, начиная с 2018 года, администрация совместно с главами сельских поселений проводит мониторинг потребностей населения в строительстве новых и ремонте существующих колодцев общего пользования.

«Несмотря на наличие скважин на личных земельных участках проведение мероприятий по строительству колодцев общего пользования имеет большой отклик у жителей, в течение года поступает значительное количество заявок», – добавили в администрации.