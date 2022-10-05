Общество

Команда проекта «Экосуббота» провела экоурок для жителей Псковского района

Сооснователь федерального проекта «Экосуббота» Сергей Елизаров и директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежанна Ермолаева провели экологический урок для жителей Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Встреча состоялась в ресурсном центре добровольчества в деревне Тямша. В мероприятии приняли участие представители Молодежного совета Псковского района, волонтеры Тямшанской гимназии и специалисты Тямшанского дома культуры.

Спикеры рассказали про культуру осознанного потребления, о полезных экопривычках, о том, как формировать экологически осознанное общество, а также поделились своим личным опытом экологичного образа жизни. Помимо этого, участники экоурока обсудили в целом готовность россиян к сортировке мусора, взаимосвязь между занятиями спортом и отношением к окружающей среде, экологическую реформу и использование многоразовой тары для продуктов.

В конце мероприятия участники лекции получили экологичные подарки: экосумки, многоразовые трубочки для напитков и алюминиевые бутылки для воды. После встречи школьники и сотрудники дома культуры изъязвили желание стать эковолонтёрами.

«Приятно замечать рост общественного интереса к экологичному образу жизни и осознанному потреблению. По результатам нашей встречи несколько человек изъязвили желание стать участниками проекта "Экосуббота" и проводить экологические мероприятия вместе с нами. Мы уже предварительно проговорили совместный план работы. В ближайшее время планируем принять участие в озеленении общественной территории в посёлке Тямша», — поделилась директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер», координатор проекта «Экосуббота» Снежанна Ермолаева.

Напомним, «Экосуббота» – федеральный проект по продвижению экологической культуры в России. Его цели – осознанное потребление, формирование экопривычек, создание экопространств, использование природосберегающего подхода во всех отраслях деятельности человека. Результаты работы проекта отмечены на федеральном уровне, достижения получили высокую экспертную оценку. В декабре 2021 года проект «Экосуббота» занял первое место в номинации «Зеленая страна» международной премии «Мы вместе».