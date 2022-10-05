Общество

Михаил Ведерников призвал Бориса Елкина жестко контролировать работу управляек

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 7 октября, провел личный прием граждан, в рамках которого были рассмотрены четыре обращения от жителей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Один из озвученных вопросов касался ремонта водонапорной башни в поселке Дубрава-1 Великолукского района. Как отметила заявительница, сооружение находится в плохом состоянии. Объема 30 кубометров также недостаточно, потому как населенный пункт активно развивается: недавно здесь возведено несколько многоквартирных домов.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов констатировал, что водонапорная башня требует капитального ремонта. По его словам, вопрос предварительно проработан с администрацией района и потенциальными подрядчиками. Необходимо обустроить новый фундамент, ствол башни и установить новый резервуар на 50 кубометров воды для бесперебойного водоснабжения населения. Стоимость проекта — 1,8 млн рублей. Муниципалитет готов софинансировать часть затрат. Комитет подготовит соответствующую бюджетную заявку, что позволит выполнить работы в следующем году.

«В течение какого срока мы все работы проведем?» — спросил губернатор у руководителя профильного комитета.

«Контрольный срок — начало осени 2023 года», — ответил Сергей Грахов.

«Водонапорную башню сделаем, на следующий год средства предусмотрим. А вы держите на контроле работу комитета и главы района, чтобы соблюдались сроки работ», — обратился к заявительнице Михаил Ведерников.

Вторая заявительница пришла на прием к губернатору с благодарностью за сдержанное обещание и установку новой детской площадки у домов № 60, 62а по улице Инженерной в Пскове, но посетовала на состояние тренажеров и скамеек на общественной территории. Из-за отсутствия должного ухода они пришли в негодность.

Кроме того, по ее словам, местная управляющая компания тоже ненадлежащим образом следит за игровой зоной во дворе дома, поэтому многие ее элементы стали опасны для детей.

«Проблема системная», — отреагировал Михаил Ведерников и обратился к присутствующему на приеме главе администрации города Пскова Борису Елкину: «Давайте договоримся, что администрация города будет жестко контролировать обязанности управляющих компаний. Знаю, что в городе большое количество детских площадок, которые пришли в негодность. Готов помогать из бюджета области, внебюджетных источников, чтобы мы хорошими темпами двигались по установке площадок, но те, кто обязан их содержать в надлежащем состоянии, должны это делать».

В ходе обсуждения приняты решения о том, что городская администрация на общественной территории обновит скамейки, обследует тренажеры на предмет ремонта или демонтажа. На это определено время до конца ноября. Совместно с управляющей компанией будет проработан вопрос демонтажа опасных игровых конструкций во дворе дома.

«Приводите в порядок территорию. Если что-то убираете, то добавляйте новое. Также проведите в администрации совещание, разрабатывайте алгоритм, доведите его до управляющих компаний, давайте жестко все эти вещи контролировать», — поручил Михаил Ведерников главе администрации Пскова Борису Елкину.

Также за помощью к губернатору обратилась жительница областной столицы — мать ребенка-инвалида. Она попросила содействия в приобретении средства реабилитации — кровати с механическим приводом регулирования, которая включена в профильный региональный перечень оборудования.

Михаил Ведерников отметил, что в этом вопросе нужно выработать комплексный подход как в отношении детей и взрослых данной категории, чтобы средствами реабилитации обеспечивать их оперативно, и поручил своему первому заместителю Вере Емельяновой совместно с комитетом соцзащиты продумать такой механизм. По обращению заявительницы работа будет проведена в индивидуальном порядке. «Даю время с запасом — к концу месяца вопрос надо решить», — добавил глава региона.

Также по итогам приема граждан в ближайшее время будет проведено уличное освещение в деревне Амосово Псковского района.