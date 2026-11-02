Новогодний конкурс с призовым фондом в 150 тысяч рублей объявили в Псковской области

Творческие команды Псковской области могут побороться за денежные призы на открытом региональном конкурсе «Дед Мороз Фест — 2026». Приём заявок продлится до 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Городском культурном центре города Пскова.

«Хотите показать, на что способна ваша команда, удивить зрителей и побороться за главный приз? Тогда самое время собирать Деда Мороза, Снегурочку и готовить новогоднее выступление! К участию приглашаются команды от 2 до 8 человек. Это могут быть представители учреждений, организаций, творческих объединений или самостоятельные коллективы», - отметили в ГКЦ.

Главное условие — наличие в команде Деда Мороза и Снегурочки не младше 16 лет. Возраст остальных участников — от 6 лет.

Конкурс пройдёт в два этапа. Сначала командам предстоит пройти заочный отбор: до 3 декабря необходимо заполнить заявку, приложить общую фотографию и описание коллектива. По итогам отбора оргкомитет определит финалистов, которые встретятся на очном этапе 12–13 декабря в Городском культурном центре Пскова.

Финалистам предстоит представить юмористическое сценическое выступление в формате новогоднего КВН.

«В ход можно пустить миниатюры, скетчи, песни, танцы, пародии и импровизацию. Единственное обязательное условие — включить в выступление тему Года единства народов России», - пояснили в ГКЦ.

Призовой фонд конкурса составляет 150 тысяч рублей. Участники поборются за награды в трёх номинациях: «Гран-при», «Креативный Дед Мороз» и «Приз зрительских симпатий». Победителей и призёров ждут денежные призы, дипломы и памятные подарки.

Участие бесплатное. Подать заявку можно до 3 декабря включительно. Подробные условия участия опубликованы в официальном сообществе конкурса «Дед Мороз Фест» во «ВКонтакте». Очный этап конкурса состоится на базе Городского культурного центра по адресу: Псков, площадь Победы, 1.

Учредителем конкурса выступает управление культуры администрации города Пскова, организатором — Городской культурный центр.