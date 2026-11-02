Вышла демоверсия игры на ПК «Смерш: Охотник на волков»

Российская студия Haggard Games объявила о выходе бесплатной демоверсии тактического стелс-экшена от третьего лица «Смерш: Охотник на волков», в котором игрокам предстоит выступать в роли оперативника подразделения в самый разгар Великой Отечественной войны.

Опробовать проект, посвященный работе советской контрразведки в годы Великой Отечественной войны, можно на ПК в Steam и VK Play.

Демонстрационная версия включает полноценную сюжетную миссию, в ходе которой игрокам предстоит проникнуть на охраняемый объект. Разработчики предусмотрели несколько вариантов выполнения задания, позволяющих самостоятельно выбирать тактику и способы достижения поставленной цели.

Главным героем выступает оперативник Смерш, выполняющий задания в тылу противника. В основе игрового процесса лежит механика социального стелса: персонаж может переодеваться во вражескую форму, маскироваться под солдат противника, похищать секретные документы и незаметно устранять цели. При этом открытые столкновения с превосходящими силами врага предлагается по возможности избегать.

В демо-версии игроков ждут полноценная сюжетная миссия, демонстрирующая ключевые механики скрытного проникновения на охраняемый объект, свобода выбора: вариативный игровой процесс, позволяющий выполнять задания разными способами, а также аутентичная атмосфера: детально воссозданная техника, оружие и форма эпохи 1940-х годов.

Проект позиционируется как духовный наследник серии «Смерть шпионам», над которой ранее работала Haggard Games. Разработка ведется при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Выход полной версии «Смерш: Охотник на волков» запланирован на второй квартал 2027 года. Игра создается для ПК, пишет RG.RU.