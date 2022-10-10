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Общество

Как в соцсетях псковская общественность реагирует на частичную мобилизацию

10.10.2022 16:58|ПсковКомментариев: 1

Самая горячая тема последних двух недель среди всех жителей страны, конечно же, частичная мобилизация. Вопрос, который, так или иначе, затронул многих. Интернет взорвался жалобами, советами, просьбами о разъяснениях. Говорят и воспринимают происходящее по-разному. Но в стороне остались немногие. Как на мобилизацию реагировали и продолжают реагировать псковские политики, что пишут в тематических военных группах в соцсетях, а что думают рядовые псковичи?

 

В общественном мнении произошел серьезный разброс в оценках происходящего, связанный не только с политическими взглядами. Серьезную негативную роль тут сыграло отсутствие официальной информации от военкоматов, которая помогла бы людям разобраться с вопросами насчет повесток, работы, экипировки и кредитов. Чтобы хоть чуть-чуть привести информационное пространство в порядок, понадобилось две недели.

Опубликованная ниже информация не призвана как-либо повлиять на ваши политические взгляды или позицию, и носит сугубо информационный характер. 

Областные власти и представители «Единой России» всецело публично поддержали решение президента о частичной мобилизации. Например, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов публикует в своих соцсетях посты, где рассказывает о том, что, по его мнению, решение о частичной мобилизации назрело и является своевременным.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уже ездил провожать мобилизованных, в своем Telegram-канале он выпустил несколько видеороликов, где подробно отвечает на жалобы и вопросы, насчет проведения частичной мобилизации.  По его словам, на конец прошлой недели в регионе вручено более 4000 повесток, при этом, призвано на службу было менее 1500 человек. Губернатор подтвердил, что база данных военкомата требует актуализации, поэтому многих просят прийти в военкомат для уточнения информации.

Есть среди местных депутатов и те, кто выбрал выжидательную позицию и пока хранит молчание, не высказываясь ни «за», ни «против».

Представители регионального отделения партии «Яблоко» выступают «против» частичной мобилизации. Например, Лев Шлосберг проводит различные тематические эфиры на своем YouTube-канале, делится с подписчиками полезной информацией и контактами правозащитников.

В социальной сети «Вконтакте» за пару недель появилось множество тематических сообществ. Чаще всего, в таких пабликах царит атмосфера патриотического единения. Туда в большинстве случаев вступают люди, поддерживающие курс государства. Если в таком сообществе появляется кто-то, не разделяющий это мнение, его быстро блокируют и подвергают массовому осуждению. Из-за этого может сложиться впечатление, что большинство россиян поддерживают частичную мобилизацию. Если зайти в новости «Вконтакте», можно увидеть потоки патриотических постов с громкими лозунгами, за которыми тихо наблюдают те, кто считает, что высказываться в этой соцсети стало небезопасно.

Те, кто выступает «против» мобилизации, вступают в различные сообщества в Telegram. Там, например, появилось много страниц, где люди делятся информацией о том, как уехать из страны, на каких пунктах пропуска больше шансов безопасно пересечь границу или в каких странах легче получить вид на жительство. То, что общество так разделилось по соцсетям – неудивительно. Многие боятся открыто высказываться о ситуации, опасаясь штрафов и уголовных дел. Пока Telegram остается единственной площадкой, где россияне могут анонимно  делиться мыслями и опытом друг с другом.

По словам губернатора, жители Псковской области жалуются на ошибки при частичной мобилизации ему в личные сообщения «Вконтакте». Михаил Ведерников заявил, что каждая жалоба рассматривается индивидуально тремя инстанциями: правительством области, военкоматом и областной прокуратурой.

Хотим еще раз напомнить тем, кто использует соцсети, как приемную для жалоб, чтобы не забывали открывать свою страницу или писали контактные данные для связи. Глава региона отметил, что на некоторые жалобы просто невозможно ответить из-за настроек приватности.

В Псковской области уже есть несколько громких историй, которые стали достоянием общественности, что, в целом, возымело свои результаты.

Например, 24 сентября стало известно о том, что финалист всероссийского конкурса «Учитель года», пскович Илья Казанцев получил повестку с требованием явиться в военкомат. Он должен был отбыть вместе с другими мобилизованными, однако его ученики обратились к губернатору на странице в «Вконтакте» и попросили «не привлекать к мобилизации» педагога.

В поддержку учителя выступила российская журналистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Через пару дней стало известно, что Илья Казанцев пока остается на прежнем месте работы, его не стали отправлять на службу.

Подобная история произошла и в Псковском районе, где  родители и дети попросили не мобилизовывать единственного учителя физкультуры для старших классов в Писковской средней общеобразовательной школе Владиславе Шишкине.

«Мы уверены, что он, как настоящий мужчина, готов принять участие в боевых действиях. Но считаем, что его боевым постом является учительское поприще. Владислав Александрович является единственным учителем физической культуры 5–11 классов с нагрузкой 33 часа в неделю, педагогом дополнительного образования. Организовать замещение данного педагога не представляется возможным», - написали в обращении.

Тут исход другой – хоть педагога и включили в список тех, кому должна быть предоставлена отсрочка от частичной мобилизации, в районном военкомате заявили,  что мужчина уже является военнослужащим, поэтому возвращать его не будут.

Частичная мобилизация привела к общественному обострению, это хорошо видно по публикациям и жалобам в социальных сетях. Резкий раскол мнений фиксируется и среди политиков, и среди населения. Сегодня в России по официальной информации должна закончиться первая волна мобилизации. Однако это вряд ли это приведет к затишью в соцсетях. Эксперты прогнозируют еще три подобных волны – а значит количество вопросов и возмущений, которыми жители региона точно будут делиться в интернете, будет неминуемо расти.

Ксения Журавкова

Теги: #соцсети #социальные сети #мобилизация #частичная мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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