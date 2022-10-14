Общество

Псковичей приглашают принять участие в «Неделе здоровья»

Псковский городской молодежный центр проводит физкультурно-оздоровительное мероприятие «Неделя здоровья» с 24 по 28 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Цель мероприятия - популяризация занятий молодежью любительским спортом, физической культурой, поддержание здорового образа жизни с профилактикой вредных привычек.

Мероприятие будет включать в себя следующие испытания: волейбол, соревнования на батутах, плавание, стрельба из пневматической винтовки и лука, большой теннис и бег на дистанцию 100 метров.

В соревнованиях сможет принять участие 10 команд по 6 человек, где в каждой должно быть не менее двух девушек. Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация команд - до 21 октября.

По итогам соревнований команды, занявшие I, II и III место, наградят грамотами и памятными призами. Остальные команды получат грамоты за участие.