Общество

Псковских мобилизованных пока не направляли в зону проведения СВО

Псковских мобилизованных пока не направляли в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Наши мобилизованные в зону проведения СВО пока не направлялись. Они всё ещё находятся в учебных центрах», - подчеркнул он.

На прошедших выходных к мобилизованным псковичам в Тверскую область выезжала группа специалистов правительства региона под руководством заместителя губернатора Александра Серавина.

«На месте обсудили, какая нужна помощь», - продолжил Михаил Ведерников и поблагодарил губернатора Тверской области Игоря Руденю. «Мы разделили обязанности по закупке дополнительной экипировки: что-то в Твери, что-то в Пскове. Снаряжаем ребят общими усилиями. Коллеги делают всё, чтобы бойцы чувствовали себя комфортно. Они оперативно реорганизовали учебный центр, чтобы все могли в нём разместиться», - рассказал Михаил Ведерников и указал на то, что условия поменялись кардинально.

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«У наших ребят всё в порядке. Это, безусловно, не санаторий, но всё необходимое на данном этапе есть», - резюмировал он.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.