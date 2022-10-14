Псковских мобилизованных пока не направляли в зону проведения СВО

Псковских мобилизованных пока не направляли в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
На прошедших выходных к мобилизованным псковичам в Тверскую область выезжала группа специалистов правительства региона под руководством заместителя губернатора Александра Серавина.
«На месте обсудили, какая нужна помощь», - продолжил Михаил Ведерников и поблагодарил губернатора Тверской области Игоря Руденю. «Мы разделили обязанности по закупке дополнительной экипировки: что-то в Твери, что-то в Пскове. Снаряжаем ребят общими усилиями. Коллеги делают всё, чтобы бойцы чувствовали себя комфортно. Они оперативно реорганизовали учебный центр, чтобы все могли в нём разместиться», - рассказал Михаил Ведерников и указал на то, что условия поменялись кардинально.
«У наших ребят всё в порядке. Это, безусловно, не санаторий, но всё необходимое на данном этапе есть», - резюмировал он.