Выплаты в 50 тысяч рублей псковские мобилизованные начнут получать с 15 октября

Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей псковские мобилизованные начнут получать сегодня, 15 октября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Губернатора рассказал, как мобилизованные смогут переводить средства своим семьям. По его словам, сейчас есть возможность выдачи моментальной карты «Мир» мобилизованному. К ней можно открыть до пяти дополнительных карт для родственников. Все карты имеют единый счёт и позволяют использовать либо все доступные денежные средства, либо пользоваться ими по лимиту, который может установить мобилизованный.
Напомним, единовременную денежную выплату в размере 50 тысяч рублей псковским мобилизованным ввели указом губернатора региона.