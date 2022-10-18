Общество

В Печорском районе простились с погибшей в ДТП учительницей

Учащиеся Печорской гимназии попрощались с погибшей в ДТП учительницей. Гимназисты опубликовали текст в группе «Жители Печор» в социальной сети «ВКонтакте».

«Елена Викторовна (Тезнева - ред.) уверенно и терпеливо вела нас к знаниям 6 лет. За эти годы мы стали одной большой семьей, а она для нас – второй мамой. Не передать словами, сколько сил и любви наш учитель вложил в воспитание учеников. Елена Викторовна всегда находила доброе, подбадривающее слово для каждого. Мы всегда восхищались ее профессионализмом, умением объяснить трудный материал доступно и понятно. Этот человек заслуживает больше слов, чем можно сейчас сказать. Хотим выразить огромную благодарность нашему учителю за бесценный труд, за доброе сердце, за чуткость и искренность души. Елена Викторовна - золотой человек. Каждому из нас она подарила частичку себя, которую мы бережно сохраним и пронесем через всю жизнь. Невозможно говорить об этом без боли в сердце. Дорогая наша Елена Викторовна! Мы всегда будем вас любить и помнить! Навсегда ваш 11 "А". Искренние соболезнования родным и близким, сил и терпения пережить эту невосполнимую утрату», - говорится в тексте.

Напомним, две учительницы Печорской гимназии Елена Тезнева и Нина Гусева погибли в дорожно-транспортном происшествии в Печорском районе 16 октября.

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Водитель автомобиля DAF 105 (Эстония), мужчина 1964 года рождения, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2115, за рулём находилась Елена Тезнева. При столкновении автомобили получили значительные технические повреждения.