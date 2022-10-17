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Две учительницы Печорской гимназии погибли в ДТП. ФОТО

Две учительницы Печорской гимназии Елена Тезнева и Нина Гусева погибли в дорожно-транспортном происшествии в Печорском районе 16 октября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в районном управлении образования.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Как уточнили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло в 18.50 на 19-м километре автодороги граница Эстонии - Печоры - Изборск.

Водитель автомобиля DAF 105 (Эстония), мужчина 1964 года рождения, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2115, за рулём находилась Елена Тезнева. При столкновении автомобили получили значительные технические повреждения.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2115 умерла по пути в медицинское учреждение, пассажир автомобиля ВАЗ 2115, который был на переднем пассажирском сидении, и мужчина 1964 года рождения получили телесные повреждения. Нина Гусева, которая находилась на заднем пассажирском сидении, скончалась на месте.